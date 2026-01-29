MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Zu wenige Ostdeutsche sind in Spitzenpositionen – was ein junger Vogtländer dagegen tun will

Gesicht zeigen, wie es Mattheuer mit seinem Kunstwerk fordert, das ist ganz im Sinne von Richard Künzel.
Gesicht zeigen, wie es Mattheuer mit seinem Kunstwerk fordert, das ist ganz im Sinne von Richard Künzel. Bild: JB Steps
Uli Prantz, Beatrice von Braunschweig und Richard Künzel (v.li.) haben die Initiative gegründet.
Uli Prantz, Beatrice von Braunschweig und Richard Künzel (v.li.) haben die Initiative gegründet. Bild: Initiative Studienstiftung
Richard Künzel während des Studienaufenthaltes in Peru
Richard Künzel während des Studienaufenthaltes in Peru Bild: privat
Gesicht zeigen, wie es Mattheuer mit seinem Kunstwerk fordert, das ist ganz im Sinne von Richard Künzel.
Gesicht zeigen, wie es Mattheuer mit seinem Kunstwerk fordert, das ist ganz im Sinne von Richard Künzel. Bild: JB Steps
Uli Prantz, Beatrice von Braunschweig und Richard Künzel (v.li.) haben die Initiative gegründet.
Uli Prantz, Beatrice von Braunschweig und Richard Künzel (v.li.) haben die Initiative gegründet. Bild: Initiative Studienstiftung
Richard Künzel während des Studienaufenthaltes in Peru
Richard Künzel während des Studienaufenthaltes in Peru Bild: privat
Reichenbach
Zu wenige Ostdeutsche sind in Spitzenpositionen – was ein junger Vogtländer dagegen tun will
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Warum Ostdeutsche seltener Karriere machen – und wie ein junger Vogtländer mit einer neuen Initiative dagegenhalten will.

Die FAZ hat berichtet und sogar die Superillu, auf Linkedin wird durchaus kritisch diskutiert, die Webseite steht, die Gründungsmitglieder der Initiative „Studienstiftung des Ostens“ putzen fleißig Klinken. Zu den vier Vorständen des Vereins gehört Richard Künzel aus Heinsdorfergrund. Der 29-Jährige hat Psychologie in Dresden, Eichstätt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
27.11.2025
3 min.
Winterdienst im Vogtland legt los: „Das Schöne am Job ist, dass man draußen arbeitet“
Straßenwärter Norman Mothes ist einer der jüngsten Winterdienstfahrer.
In der Straßenmeisterei Reichenbach hat die Wintersaison begonnen. Das Salzlager ist gut gefüllt. Wer jetzt am Steuer des größten Lasters sitzt.
Petra Steps
12.08.2025
4 min.
„Wir freuen uns extrem auf das Fest“: Warum ein 800 Jahre altes Dorf im Vogtland sich selbst Städtlein nennt
Bürgermeister Sven Köpp freut sich, dass mit der Festschrift wieder ein Meilenstein der jahrelangen Vorbereitung auf das Ortsjubiläum erreicht wurde.
Während es einigen Neumarkern in Sachen Werbung für das anstehende Ortsjubiläum noch zu ruhig ist, wird im Hintergrund fleißig gearbeitet. Eine Festschrift ging an alle Neumarker Haushalte. Nur eine Seite fehlte dabei.
Petra Steps
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel