Zur 800-Jahrfeier geben Schüler in Vogtlandort richtig Gas

„Nichts los in Neumark“ heißt ein Beitrag der Neumarker Oberschule zum Jubiläum, das bei der Festveranstaltung uraufgeführt wurde. Am Freitag besteht noch einmal Gelegenheit, das Musical anzuschauen.

Von wegen nichts los in Neumark! Genau diese Antwort wollten die Neumarker Oberschüler und Pädagogen mit dem Musical zu 800-Jahrfeier provozieren. Und das hat gezündet, genau wie die Aufführung, die wie am Schnürchen lief. Dabei hatte Josephine zuvor so richtiges Lampenfieber und Angst, dass etwas schief geht. Umso glücklicher war sie nach...