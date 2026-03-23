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Die Polizei sichert an der Baustelle für das Karosserie- und Lackier-Zentrum Spuren.
Die Polizei sichert an der Baustelle für das Karosserie- und Lackier-Zentrum Spuren. Foto: Steven Didssun
Die Polizei sichert an der Baustelle für das Karosserie- und Lackier-Zentrum Spuren.
Die Polizei sichert an der Baustelle für das Karosserie- und Lackier-Zentrum Spuren. Foto: Steven Didssun
Reichenbach
Zwangspause auf Baustelle für Karosserie-Zentrum – mehrere Diebstähle an der A 72
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Nahe Reichenbach wurden Fahrzeugteile von Baustellen gestohlen. Betroffen ist auch der Meisterbetrieb Didssun – „wir brauchen eure Hilfe“.

Im und am Gewerbegebiet an der A 72 nahe Reichenbach sind am Wochenende zwei Baustellen von Dieben heimgesucht worden. Wie die Polizei bestätigt, haben die Täter Fahrzeugteile von Baustellen Am Windrad und an der ins Gewerbegebiet führenden Alten Schönbrunner Straße gestohlen. Der Sach- und Stehlschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro...
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