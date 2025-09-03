Zwei neue Azubis in der Stadtverwaltung Reichenbach

Reichenbach
Jasmin Moutaabbid und Zoi Müller wollen Verwaltungsfachangestellte werden. Außerdem gratulierte der OB Melina Seyfert zur bestandenen Ausbildung.
Am 1. September hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) zwei neue Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach begrüßt. Jasmin Moutaabbid und Zoi Müller beginnen ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.
