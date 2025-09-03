Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Melina Seyfert, OB Henry Ruß, Zoi Müller und Jasmin Moutaabbid (von links).
Melina Seyfert, OB Henry Ruß, Zoi Müller und Jasmin Moutaabbid (von links). Bild: Heike Keßler/Stadtverwaltung
Melina Seyfert, OB Henry Ruß, Zoi Müller und Jasmin Moutaabbid (von links).
Melina Seyfert, OB Henry Ruß, Zoi Müller und Jasmin Moutaabbid (von links). Bild: Heike Keßler/Stadtverwaltung
Reichenbach
Zwei neue Azubis in der Stadtverwaltung Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jasmin Moutaabbid und Zoi Müller wollen Verwaltungsfachangestellte werden. Außerdem gratulierte der OB Melina Seyfert zur bestandenen Ausbildung.

Am 1. September hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) zwei neue Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach begrüßt. Jasmin Moutaabbid und Zoi Müller beginnen ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
2 min.
Beginnertage in Reichenbach: Fünftklässler lernen Jugendclubs kennen
Oberbürgermeister Henry Ruß begrüßt Schüler im Rathaus.
Vom 12. bis 22. August steigt die traditionelle Aktion in der Stadt. Eine Station auf dem Rätselparcours ist das Rathaus.
Gerd Betka
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
01.09.2025
3 min.
Knapp 70 BSW-Absolventen haben Ausbildung im Vogtland abgeschlossen. Was sie am Pflege und Therapieberuf so toll finden
Zehn frisch gebackene Logopädinnen, rechts Manja Müller aus Reichenbach.
Knapp 70 Absolventen in Pflege- und Therapieberufen haben ihre Ausbildung in Reichenbach erfolgreich absolviert. Auf sie wartet der Berufseinstieg in einer Branche, die händeringend Nachwuchs sucht.
Petra Steps
Mehr Artikel