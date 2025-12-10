Zwei Simson-Mopeds aus Schuppen in Heinsdorfergrund gestohlen

Reichenbach
Eines der Zweiräder war fahrbereit, das andere nicht. Wie groß der Wert der Beute ist.
Zwei Mopeds wurden aus einem Schuppen an der Reichenbacher Straße in Oberheinsdorf, einem Ortsteil von Heinsdorfergrund, gestohlen. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um eine grüne Simson des Typs S 51 mit dem Kennzeichen 393 ACT und eine blaue, nicht fahrbereite Simson mit dem Kennzeichen 184 ACU. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.