MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Diebstahl von Simson-Mopeds.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Diebstahl von Simson-Mopeds. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Diebstahl von Simson-Mopeds.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Diebstahl von Simson-Mopeds. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Reichenbach
Zwei Simson-Mopeds aus Schuppen in Heinsdorfergrund gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eines der Zweiräder war fahrbereit, das andere nicht. Wie groß der Wert der Beute ist.

Zwei Mopeds wurden aus einem Schuppen an der Reichenbacher Straße in Oberheinsdorf, einem Ortsteil von Heinsdorfergrund, gestohlen. Es handelt sich bei den Fahrzeugen um eine grüne Simson des Typs S 51 mit dem Kennzeichen 393 ACT und eine blaue, nicht fahrbereite Simson mit dem Kennzeichen 184 ACU. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
14:54 Uhr
1 min.
300 Liter Diesel aus Baufahrzeug in Falkenstein gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Falkenstein.
Die Diebe haben den Tank aufgebrochen. Wie groß der Schaden ist.
Lutz Kirchner
16:35 Uhr
2 min.
15-Jähriger flieht in Reichenbach auf seiner Simson vor der Polizei
Mit einer Simson S 51 ist ein Jugendlicher in Reichenbach vor der Polizei geflohen.
Beamte stoppten den Jugendlichen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Was an dem Moped des 15-Jährigen entdeckt wurde.
Lutz Kirchner
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel