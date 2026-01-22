Zwei Unfallfluchten in Reichenbach sorgen für Ermittlungen

Ein weißer Transporter mit grüner Firmenaufschrift streifte einen Lkw auf der Staatsstraße 289. Der Fahrer fuhr davon. In Mylau wurde ein geparkter Transporter gerammt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Unfallfluchten ziehen in Reichenbach Ermittlungen der Polizei nach sich. In einem Fall wurde ein Lastwagen auf der Staatsstraße 289 von einem weißen Transporter gestreift. Im zweiten Fall wurde ein geparkter Mercedes-Transporter in Mylau beschädigt, vermutlich von einem blauen Peugeot, berichtet die Polizei. Die Beamten hoffen auf Hinweise...