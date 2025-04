Zwischen Sammelwut und Trostpreis: Die Jagd nach drei goldenen Ostereiern in Reichenbach

An vielen Orten haben Familien am Samstag Ostereier gesucht. Beliebte Anlaufpunkte waren der Park der Generationen in Reichenbach und der Schlosspark in Netzschkau. Welche Preise es zu gewinnen gab.

„Noch drei Minuten", sagte ein Mädchen und trat ungeduldig von einem Bein auf das andere. Die Wartegemeinschaft vor dem Park der Generationen in Reichenbach blickte instinktiv auf die Uhr. Reichlich 100 Menschen hatten sich dort am Samstag versammelt. Weitere strömten aus beiden Richtungen herbei, bewaffnet mit Taschen, Beuteln und Körben.