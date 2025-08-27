25 Jahre Nacht der Schlösser: Was die Besucher in Westsachsen erwartet

Insgesamt elf Schlösser und Burgen beteiligen sich am Samstag an der Nacht der Schlösser. Dabei geht es musikalisch, kulturvoll und emotional zu.

Im westsächsischen Schlösserland gibt es ein Jubiläum zu feiern: 25 Jahre Nacht der Schlösser. Das Veranstaltungsformat der Tourismusregion Zwickau ist aus dem Jahreskalender nicht mehr wegzudenken. Am Abend des 30. August ist es wieder soweit. „Insgesamt elf Schlösser öffnen sich mit einem breiten Angebot voller Musik, Kultur und...