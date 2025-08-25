Auestraße in Glauchau wird zweimal gesperrt

An zwei verschiedenen Stellen der Auestraße kommt es in den nächsten Wochen zu Vollsperrungen. Wird auf der Umleitungsstrecke wieder die umstrittene Bauampel aufgestellt?

Die Auestraße in Glauchau ist in nächster Zeit gleich von zwei Sperrungen betroffen. Neben der geplanten Sperrung wegen des Breitbandausbaus zwischen der Kreuzung Waldenburger Straße und der Einmündung Lindenstraße, die vom 8. bis 26. September erfolgen soll, kommt es bereits ein paar Tage vorher zu einer weiteren Vollsperrung: im Bereich... Die Auestraße in Glauchau ist in nächster Zeit gleich von zwei Sperrungen betroffen. Neben der geplanten Sperrung wegen des Breitbandausbaus zwischen der Kreuzung Waldenburger Straße und der Einmündung Lindenstraße, die vom 8. bis 26. September erfolgen soll, kommt es bereits ein paar Tage vorher zu einer weiteren Vollsperrung: im Bereich...