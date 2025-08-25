Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Glauchau kommt es zu mehreren Sperrungen.
In Glauchau kommt es zu mehreren Sperrungen. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
In Glauchau kommt es zu mehreren Sperrungen.
In Glauchau kommt es zu mehreren Sperrungen. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Glauchau
Auestraße in Glauchau wird zweimal gesperrt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An zwei verschiedenen Stellen der Auestraße kommt es in den nächsten Wochen zu Vollsperrungen. Wird auf der Umleitungsstrecke wieder die umstrittene Bauampel aufgestellt?

Die Auestraße in Glauchau ist in nächster Zeit gleich von zwei Sperrungen betroffen. Neben der geplanten Sperrung wegen des Breitbandausbaus zwischen der Kreuzung Waldenburger Straße und der Einmündung Lindenstraße, die vom 8. bis 26. September erfolgen soll, kommt es bereits ein paar Tage vorher zu einer weiteren Vollsperrung: im Bereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
22.08.2025
1 min.
Breitbandausbau in Glauchau: Im September Bauarbeiten in der Auestraße
Im September gibt es in der Auestraße Verkehrseinschränkungen.
Ab 8. bis voraussichtlich 26. September wird die Verkehrsführung werden der Baumaßnahme geändert.
Jens Arnold
20.08.2025
4 min.
B 175 in Glauchau: Welchen Sinn hat diese Bau-Ampel?
Die Baustellenampel an der B 175/Abzweig Auestraße in Glauchau bremst den Verkehr ein.
Erneut staut sich der Verkehr auf der maroden Brücke der B 175 über die Flutrinne in Glauchau. Die Frage ist, wie lange das Bauwerk, das dringend erneuert werden muss, das noch aushält.
Stefan Stolp
Mehr Artikel