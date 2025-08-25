Auestraße in Glauchau wird zweimal gesperrt

Glauchau
An zwei verschiedenen Stellen der Auestraße kommt es in den nächsten Wochen zu Vollsperrungen. Wird auf der Umleitungsstrecke wieder die umstrittene Bauampel aufgestellt?
Die Auestraße in Glauchau ist in nächster Zeit gleich von zwei Sperrungen betroffen. Neben der geplanten Sperrung wegen des Breitbandausbaus zwischen der Kreuzung Waldenburger Straße und der Einmündung Lindenstraße, die vom 8. bis 26. September erfolgen soll, kommt es bereits ein paar Tage vorher zu einer weiteren Vollsperrung: im Bereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.