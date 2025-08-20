B 175 in Glauchau: Welchen Sinn hat diese Bau-Ampel?

Erneut staut sich der Verkehr auf der maroden Brücke der B 175 über die Flutrinne in Glauchau. Die Frage ist, wie lange das Bauwerk, das dringend erneuert werden muss, das noch aushält.

Wer auf der B 175 aus Richtung Zwickau kommt, wird am Abzweig zur Auestraße von einer Bauampel eingebremst. Bei Rot staut sich der Verkehr auf der maroden Brücke. Doch welchen Sinn hat diese Ampel? Diese Frage stellen sich viele Glauchauer, so auch der FDP-Stadtrat Nico Tippelt, der zur letzten Sitzung ganz offiziell anfragte. Denn weder eine... Wer auf der B 175 aus Richtung Zwickau kommt, wird am Abzweig zur Auestraße von einer Bauampel eingebremst. Bei Rot staut sich der Verkehr auf der maroden Brücke. Doch welchen Sinn hat diese Ampel? Diese Frage stellen sich viele Glauchauer, so auch der FDP-Stadtrat Nico Tippelt, der zur letzten Sitzung ganz offiziell anfragte. Denn weder eine...