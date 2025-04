Bäckereien spüren Wegfall der Nachtschicht im VW-Werk in Zwickau: Der Tag beginnt oft ohne Warteschlangen

Die Auto-Krise wirkt sich auf viele Branchen aus - auch auf kleine Bäckereien. Sie verzeichneten zwischen 6 und 7 Uhr lange die umsatzstärkste Zeit des Tages. Was sich verschiebt und was wegfällt.

Brötchen und Croissant für das Familien-Frühstück. Donuts für die Brotbüchse der Kinder. So oder so ähnlich lauten oft die Bestellungen von Leuten, die nach der Nachtschicht in einer Bäckerei anhalten. Und sich dann nicht selten auch gleich noch für den Rest des Tages mit Backwaren oder Kuchen eindecken. Nun seltener als noch vor einem...