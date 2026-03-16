„Leser helfen“ in Glauchau: „Beats für Toni“ spielen mehrere Tausend Euro ein

Sindy Zwicker aus Glauchau hat mit vielen Helfern für die Familie des mehrfach behinderten Toni eine Benefiz-Party organisiert. Das Ergebnis ist überwältigend.

Glauchau. Als sie in der „Freien Presse“ vom Schicksal der Glauchauer Familie Czok gelesen hatte, stand ihr Entschluss schnell fest. „Du musst etwas tun“, sagte sich im Herbst vergangenen Jahres Sindy Zwicker von der gleichnamigen Bäckerei in Glauchau und seit anderthalb Jahren auch Stadträtin für die Fraktion „Wir für unsere Stadt“. „Das hat mich damals sehr berührt“, sagt die Frau heute, nachdem sie eine eher ungewöhnliche Benefizaktion gestartet hat: Am Wochenende fand unter dem Motto „Beats für Toni“ eine Party in der Turnhalle des Bürgervereins Gesau, Höckendorf und Schönbörnchen statt. Das Ergebnis des Abends: mehr als 4000 Euro für Toni und seine Familie.

Neues Auto dringend notwendig

Der achtjährige Toni ist mehrfach behindert. Er kann weder laufen noch sitzen oder stehen. Er wird künstlich ernährt und muss wegen einer Schluckstörung regelmäßig abgesaugt werden. Im Rahmen der „Freie Presse“-Aktion „Leser helfen“ wurde das Schicksal der Familie, die für Toni dringend ein neues Spezial-Auto braucht, öffentlich. Um Toni zur Therapie oder einfach zum Familienausflug im Auto transportieren zu können, muss er jedes Mal mit viel Aufwand vom Rollstuhl in den Spezialsitz des alten Autos gehievt werden.

Sindy Zwicker (rechts) mit ihren Freundinnen bei der Benefiz-Veranstaltung. Foto: Andreas Kretschel Sindy Zwicker (rechts) mit ihren Freundinnen bei der Benefiz-Veranstaltung. Foto: Andreas Kretschel

Und weil Toni wächst und schwerer wird, kommt die Familie dabei an ihre Grenzen. Ein speziell umgebautes neues Fahrzeug könnte Abhilfe schaffen. Die Spendenbereitschaft der „Freie-Presse“-Leser war so groß, dass die Familie das Fahrzeug mittlerweile finanzieren kann. Und auch das Geld, das in der Höckendorfer Turnhalle zusammenkam, trägt zum Gelingen bei, ebenso die Spendenaktion der ersten Fußballmannschaft des VfB Empor Glauchau.

Mehrere Spendenschecks übergeben

Doch zurück zur Benefiz-Party. Gespendet wurde das Eintrittsgeld. Darüber hinaus hatte Sindy Zwicker in ihrer Bäckerei einen Spendenbox aufgestellt, die in all den Wochen mit 1690 Euro gefüllt war. So kamen zunächst 3562,22 Euro zusammen. „Wir haben an dem Abend dann auf 3700 Euro aufgerundet“, sagt Sindy Zwicker, die den Betrag in dieser Woche überweisen will. Doch das war noch nicht alles, womit die Glauchauer Familie in der Höckendorfer Turnhalle überrascht wurde. Jacqueline Rabe von der gleichnamigen Bäckerei in Glauchau hatte ebenfalls eine Spendenbox in ihrem Laden in der Fußgängerzone stehen. Sie übergab an dem Abend in Höckendorf einen Spendenscheck in Höhe von 700 Euro, und die TSG Glauchau spielte bei ihrem Glühweinlauf 250 Euro für Tonis Familie ein. Lutz Finger von der TSG überreichte den symbolischen Scheck.

Was Tonis Mutter sagt

Nancy Czok war selbst war von der Party sehr berührt. Gegenüber der „Freien Presse“ sagte sie: „Wir waren sehr überwältigt darüber, wie viele Leute sich für uns interessieren und helfen. Die Veranstaltung war mega.“ Sie habe an diesem Abend viele Menschen kennenlernen können. „Das Auto für Toni ist bestellt“, fügt sie hinzu. In ein paar Wochen werde es geliefert, um es dann umbauen lassen zu können.

Feierlaunig und spendabel

Doch wer sind die etwa 160 Leute, die an der Party teilgenommen haben? „Zunächst mal sind das alles unsere Freunde, und die haben wiederum weitere Freunde mitgebracht“, sagt Sindy Zwicker, die dadurch viele neue Leute hat kennenlernen können. Eine „bunt gemischte Truppe im Alter von 30 bis 50 Jahren“ – feierlaunig und spendabel.

Die DJs Heiko (im Bild) und MMB hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Andreas Kretschel Die DJs Heiko (im Bild) und MMB hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Andreas Kretschel

Doch nicht nur das. „Wir hatten auch viele freiwillige Helfer. Sie haben kostenlos stundenlang gearbeitet, das hat man nicht oft“, fügt sie hinzu. Und auch, als gegen 2 Uhr die Party mit DJ Heiko und DJ MMB vorbei war, räumten Freiwillige die Turnhalle wieder auf. „Wir sind froh, dass der Bürgerverein unter Leitung von Dirk Zetsche uns die Halle kostenfrei zur Verfügung gestellt und der Loungeclub uns geholfen hat“, sagt Zwicker, die sich auch für das Verständnis der Anwohner bedankt, wenn es „doch mal lauter geworden ist“. (sto)