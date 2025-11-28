Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Leser helfen“ in Glauchau: Der lebensfrohe Toni und das Schicksal seiner Mutter

Toni mit seinen Eltern Nancy Czok und Peter Münch sowie Schwester Carina (rechts). Um den Jungen besser transportieren zu können, braucht die Familie ein neues, speziell umgebautes Auto.
Toni mit seinen Eltern Nancy Czok und Peter Münch sowie Schwester Carina (rechts). Um den Jungen besser transportieren zu können, braucht die Familie ein neues, speziell umgebautes Auto. Bild: Andreas Kretschel
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut.
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut. Bild: Andreas Kretschel
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein.
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein. Bild: Andreas Kretschel
Toni mit seinen Eltern Nancy Czok und Peter Münch sowie Schwester Carina (rechts). Um den Jungen besser transportieren zu können, braucht die Familie ein neues, speziell umgebautes Auto.
Toni mit seinen Eltern Nancy Czok und Peter Münch sowie Schwester Carina (rechts). Um den Jungen besser transportieren zu können, braucht die Familie ein neues, speziell umgebautes Auto. Bild: Andreas Kretschel
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut.
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut. Bild: Andreas Kretschel
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein.
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Leser helfen“ in Glauchau: Der lebensfrohe Toni und das Schicksal seiner Mutter
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der mehrfach schwerstbehinderte Toni aus Glauchau ist jetzt acht Jahre alt geworden. Er kam leblos zur Welt und kämpfte sich ins Leben. Doch jetzt braucht die Familie Hilfe.

Glauchau.

Toni ist ein freundlicher Junge. Lachend kommt er ins Zimmer, begrüßt alle und freut sich, dass er, Mama und Papa sowie seine große Schwester Besuch haben. Und er freut sich, dass er gleich fotografiert werden wird. Irgendwie kommt es einem als Besucher so vor, als sei der gerade erst acht Jahre alt gewordene Junge der kleine Star in der Familie. In gewisser Weise ist er es auch.

Toni muss regelmäßig abgesaugt werden

Toni ist von Geburt an mehrfach behindert. „Er kann weder selbstständig essen, sprechen, sitzen oder laufen“, sagt Mutter Nancy Czok. Motorisch sei der Junge sehr eingeschränkt und werde über eine Magensonde ernährt. Da er auch unter einer Schluckstörung leidet, muss er regelmäßig abgesaugt werden. Im Alter von zwei Jahren kam eine schwer einstellbare Epilepsie hinzu, sagt die 43-Jährige. „Und doch, Toni ist ein fröhlicher, kontaktfreudiger und willensstarker Junge, der uns jeden Tag mit seinem Lachen verzaubert“, fügt sie hinzu.

Mutter bekam selbst eine schwere Diagnose

Im November 2017 wurde er leblos geboren, die Ärzte konnten aber nach sofortiger Reanimation und Beatmung sein Leben retten. Doch die Zeit ohne Sauerstoff hinterließ Spuren: Schwere infantile Zerebralparese, zu deutsch Hirnschädigung, und Schluckstörung. „Diese Erkenntnis hat unsere Welt ein zweites Mal auf den Kopf gestellt“, sagt Nancy Czok, die bereits 2006 selbst eine schwere Diagnose bekam: Multiple Sklerose.

Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut.
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut. Bild: Andreas Kretschel
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut.
Toni wird von seinen Eltern zu Hause rund um die Uhr betreut. Bild: Andreas Kretschel

Die ersten Wochen nach Tonis Geburt verbrachten Mutter und Sohn auf der Intensivstation, während Lebensgefährte und Vater Peter Münch sowie Tochter Carina, die heute die 10. Klasse im Glauchauer Gymnasium besucht, so oft es ging bei ihnen waren. Nach elf Wochen und vielen Erfahrungen in der Pflege des Kindes konnten beide nach Hause entlassen werden, und für die Familie hat sich das häusliche Leben von Grund auf geändert.

Oft mit dem Auto unterwegs

„Soziale Kontakte und Integration sind uns sehr wichtig“, sagt Nancy Czok, deshalb hat Toni ab dem dritten Lebensjahr in Begleitung einer Intensivpflegekraft den Kindergarten besucht. Mittlerweile lernt er auf dem Terra Novum Campus in Chemnitz, einer Schule mit Förderschwerpunkt für körperlich-motorische Entwicklung. Toni wird früh abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht. Und auch seine Familie ist häufig mit Toni unterwegs an der frischen Luft. „Er erfreut sich an der Natur und genießt es, draußen zu sein“, sagt Vater Peter Münch. Einige Therapien bekommt das Kind in der Schule, zu anderen Behandlungen, um den Kleinen bestmöglich zu fördern, fahren ihn die Eltern mit dem Auto nachmittags selbst.

Der Wunsch der Familie

Und da liegt das Problem: Vater Peter arbeitet im Dreischichtsystem, sodass Mutter Nancy oft allein ist, wenn sie den Jungen zur Therapie, zum Kinderarzt oder einfach nur ins Grüne fahren will. „Tony wird älter und schwerer und wird immer auf den Rollstuhl und angepasste Hilfsmittel angewiesen sein“, sagt sie. Das in die Jahre gekommene Auto sei mittlerweile zu klein.

Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein.
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein. Bild: Andreas Kretschel
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein.
Für den Transport von Toni und seinen Hilfsmitteln ist das Auto viel zu klein. Bild: Andreas Kretschel

Ein speziell umgebauter Transporter könnte da Abhilfe schaffen. Toni könnte in seinem neuen Rollstuhl sitzend transportiert werden. Das aufwendige Umsetzen in den Autositz fiele weg. Es wäre Platz für weitere Hilfsmittel und Gepäck, das Toni für seinen Alltag benötigt. Außerdem könnte eine Person neben Toni sitzen, da er ja auch während der Fahrt abgesaugt werden muss.

Leser können helfen

Doch so ein speziell umgebautes Fahrzeug ist für die Familie viel zu teuer. „Wir haben uns beraten lassen“, sagt Nancy Czok. Infrage kämen ein entsprechend umgebauter VW T6 oder ein Ford Custom. Doch dafür wäre eine hoher fünfstelliger Betrag fällig. Jetzt hofft die Glauchauer Familie, die im Wohngebiet Sachsenallee zu Hause ist, auf die Unterstützung der Leserinnen und Leser der „Freien Presse“. Unter dem Motto „Leser helfen“ können sie mittels eines Coupons Geld für Toni spenden. (sto)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Die kleine Charlotte und ein viel zu trauriger Lebensstart
Sven Brand und seine kleine Tochter Charlotte.
Die Vierjährige kam mit einem sehr seltenen Chromosomenfehler auf die Welt. Doch das ist nur ein Punkt einer tragischen Geschichte. Das Mädchen bekam eine sehr schwere Krebserkrankung. Sie überlebte. Und dann starb ihre Mutter.
Denise Märkisch
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
28.11.2025
4 min.
„Leser helfen“ in Limbach-Oberfrohna: Marlons dramatischer Start ins Leben und die Folgen
Eine Art, miteinander zu kommunizieren, ist für Marlon und seine Mutter Tina Ruckriegel das sogenannte „iTalk2“.
Marlon wird bald acht Jahre alt. 2017 kam er einige Wochen zu früh auf die Welt. Unter der Geburt erlitt er aufgrund einer Infektion eine Blutvergiftung. Er bekam eine Hirnhautentzündung, Hirnblutungen und mehr. Das ist Marlons Geschichte.
Denise Märkisch
Mehr Artikel