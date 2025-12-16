MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Leser helfen“ in Glauchau: Wie zwei Bäckereien den lebensfrohen Toni und seine Familie unterstützen

Bekannt durch ihre Bäckereien: Jacqueline und Thomas Rabe (links) sowie Sindy und Heiko Zwicker (rechts).
Bekannt durch ihre Bäckereien: Jacqueline und Thomas Rabe (links) sowie Sindy und Heiko Zwicker (rechts). Bild: Andreas Kretschel
Bekannt durch ihre Bäckereien: Jacqueline und Thomas Rabe (links) sowie Sindy und Heiko Zwicker (rechts).
Bekannt durch ihre Bäckereien: Jacqueline und Thomas Rabe (links) sowie Sindy und Heiko Zwicker (rechts). Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Leser helfen“ in Glauchau: Wie zwei Bäckereien den lebensfrohen Toni und seine Familie unterstützen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lob gibt es für den Mut der Familie, die ihr Schicksal öffentlich gemacht hat. Fest steht schon: Der Erlös aus dem Stollenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt wird gespendet. Was noch geplant ist.

Glauchau.

Mitten in der Nacht und spontan ist die Entscheidung gefallen: Der Erlös aus dem Stollenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt in Glauchau soll an die Aktion „Leser helfen“ und damit den mehrfach schwerstbehinderten Toni gehen. „Das stand für uns fest, als wir den ersten Beitrag zum Schicksal der Familie in der Zeitung gelesen haben“, sagt Jacqueline Rabe von der gleichnamigen Bäckerei. Durch den Stollenverkauf seien rund 150 Euro zusammengekommen, die an „Leser helfen“ gehen sollen.

Ideen für Benefizveranstaltung reifen

Aktive Unterstützung gibt es – neben vielen Leserinnen und Lesern der „Freien Presse“ – nun durch zwei Bäckereien. In der Bäckerei Rabe in der Innenstadt und der Bäckerei Zwicker in der Sachsenallee stehen Spendenbüchsen für „Leser helfen.“ Ziel sei es – auch durch Gespräche am Verkaufstresen – möglichst viele Leute zur Unterstützung zu animieren. „Wir tragen zudem erste Ideen für eine Benefizveranstaltung zusammen“, sagt Sindy Zwicker von der gleichnamigen Bäckerei. Sowohl Jacqueline Rabe als auch Sindy Zwicker engagieren sich auch in der Kommunalpolitik: Sie sitzen seit 2024 für „Wir für Glauchau“ im Stadtrat.

Schicksal sorgt für Gänsehaut

Großen Respekt zollt Heiko Zwicker der Familie des kürzlich acht Jahre alt gewordenen Toni. Seine Eltern Nancy Czok und Peter Münch machten das Schicksal ihres Sohnes für die Aktion „Leser helfen“ öffentlich, da sie ein neues und umgebautes Auto benötigen. „Dazu gehört großer Mut“, sagt Heiko Zwicker. Bei Sindy Zwicker sorgt die Geschichte von Toni, der im November 2017 direkt nach der Geburt reanimiert und beatmet werden musste, für Gänsehaut: „Wenige Sekunden beziehungsweise Minuten entscheiden über das Schicksal einer Familie.“

Toni war kürzlich mit seiner Familie (hier Vati Peter Münch) auf dem Weihnachtsmarkt in Glauchau.
Toni war kürzlich mit seiner Familie (hier Vati Peter Münch) auf dem Weihnachtsmarkt in Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Toni war kürzlich mit seiner Familie (hier Vati Peter Münch) auf dem Weihnachtsmarkt in Glauchau.
Toni war kürzlich mit seiner Familie (hier Vati Peter Münch) auf dem Weihnachtsmarkt in Glauchau. Bild: Andreas Kretschel

Toni lernt auf dem Terra-Nova-Campus in Chemnitz, einer Schule mit Förderschwerpunkt für körperlich-motorische Entwicklung. Der Achtjährige wird morgens abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht. Das konnte Jacqueline Rabe bei ihrer Liefertour, die in die Sachsenallee führt, mehrfach beobachten. „Erst durch die Berichterstattung und den Spendenaufruf habe ich erfahren, was alles hinter der Geschichte der Familie steckt“, sagt Jacqueline Rabe. (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
28.11.2025
4 min.
„Leser helfen“ in Glauchau: Der lebensfrohe Toni und das Schicksal seiner Mutter
Toni mit seinen Eltern Nancy Czok und Peter Münch sowie Schwester Carina (rechts). Um den Jungen besser transportieren zu können, braucht die Familie ein neues, speziell umgebautes Auto.
Der mehrfach schwerstbehinderte Toni aus Glauchau ist jetzt acht Jahre alt geworden. Er kam leblos zur Welt und kämpfte sich ins Leben. Doch jetzt braucht die Familie Hilfe.
Stefan Stolp
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel