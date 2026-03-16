Benefiz-Party für Toni in Glauchau: Es ist nicht nur das Geld

Nach der Aktion „Leser helfen“ hat die Familie von Toni das neue Auto bestellen können. Dabei zeigt sich einmal mehr, was geht, wenn die Glauchauer zusammenrücken.

Glauchau. Keine Frage, Geld ist in heutigen Zeiten wichtig. Vor allem, wenn man wie die Familie Czok aus Glauchau dringend ein neues Fahrzeug braucht, um den mehrfach behinderten Toni transportieren zu können, es aber schlichtweg aus eigener Kraft finanziell nicht stemmen kann. Die überwältigende Spendenbereitschaft innerhalb der Aktion „Leser helfen“ hat dazu geführt, dass die Familie das Fahrzeug bestellen konnte und umbauen lässt.

Zusammenhalt wichtig

Doch es ist nicht nur das Geld, da zusammengekommen ist, um den hohen fünfstelligen Betrag aufzubringen, es ist auch der Zusammenhalt derer, die helfen wollen und können. Im Januar war es die erste Fußballmannschaft des VfB Empor Glauchau, viele sind selbst Familienväter, die beim Neujahrsempfang des Vereins zu Spenden aufgerufen hatte. Jetzt war es Sindy Zwicker mit ihrer Benefiz-Party. Sie konnte sich auf die Hilfsbereitschaft ihrer Freunde und Helfer verlassen.

Mit einem guten Gefühl

Alle hatten dasselbe Ziel, nämlich der Familie zu helfen, nicht nur monitär sondern auch gedanklich mit dem Gefühl, etwas Gutes gemacht zu haben, auch wenn der Beitrag noch so bescheiden ist. Das Schicksal der Familie zeigt einmal mehr: Wenn Glauchauerinnen und Glauchauer zusammenrücken, um Menschen in Not zu unterstützen, kann man sich auf sie verlassen. (sto)