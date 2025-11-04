Bahnhofsbuchhandlung in Glauchau: Schließung nach Einbruch und Stromausfall erinnert Inhaberin an Corona-Zeit

Glauchau
Der Buch- und Zeitungsladen ist am Dienstag in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Trotz Umsatzausfällen verliert Kathrin Otto kein böses Wort. Die Ermittlungen der Polizei stehen noch ganz am Anfang.
An zwei Tagen haben Kunden der Bahnhofsbuchhandlung in Glauchau vor verschlossenen Türen gestanden. Nach einem Einbruch in den Keller der Bahnhofshalle war die Stromversorgung im gesamten Gebäude am Sonntag und am Montag unterbrochen. Darauf machte Kathrin Otto, Inhaberin der Bahnhofsbuchhandlung, mit einem Zettel im Eingangsbereich aufmerksam.
