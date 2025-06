Bange Frage: Was wird aus der Meeraner Stadthalle nach der millionenschweren Sanierung?

Für mehr als zehn Millionen Euro wir die Meeraner Stadthalle bis 2028 saniert und ist deswegen solange geschlossen. Doch was kommt dann?

Der Meeraner Stadtrat Thomas Funke (Freie Wähler) kann sich noch gut an die „goldenen Neunziger Jahre“ erinnern, wie er es formuliert. Damals, im Jahr 1992, wurde die Meeraner Stadthalle nach mehrjährigen Bauarbeiten wiedereröffnet. Was folgte, waren Jahre, in denen in der Stadthalle richtig viel los war: Konzerte, Partys, Tagungen. Selbst...