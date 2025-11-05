Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hunde vertragen sich beim Spiel nicht immer miteinander.
Hunde vertragen sich beim Spiel nicht immer miteinander. Bild: Terje Pedersen/dpa/Archiv
Hunde vertragen sich beim Spiel nicht immer miteinander.
Hunde vertragen sich beim Spiel nicht immer miteinander. Bild: Terje Pedersen/dpa/Archiv
Glauchau
Beißattacke: Warum eine Waldenburger Hundehalterin die Stadt verlässt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem ihr Hund gebissen wurde, bekam eine Waldenburgerin von der Stadt eine Androhung von Zwangsgeld. Nach erfolgreicher juristischer Wehr hat sie jedoch vor Ärger der Stadt den Rücken gekehrt.

Benni ist acht Jahre alt und hat schon viel erlebt. Im Gespräch mit seinem Frauchen liegt der Australian Shephard unter dem Tisch, als ging ihn das alles nichts an. Dabei geht es in dieser Geschichte auch um ihn, aber auch um sein Frauchen, Julia Marschall, und das Rathaus in Waldenburg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
28.10.2025
3 min.
Museum in Waldenburg: Leiterin reicht kurz vor der Wiedereröffnung ihre Kündigung ein
Fanny Stoye verlässt am Ende des Jahres das Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg.
Der Abschied von Fanny Stoye erfolgt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Sanierung des Hauses befindet sich auf der Zielgeraden. Wie die Verantwortlichen im Rathaus reagieren.
Holger Frenzel
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
23.10.2025
2 min.
Rathaus in Waldenburg meldet Post-Panne: Hunderte Briefe bleiben liegen
Ärger im Rathaus in Waldenburg: Die Stadt macht die „Panne beim Postversand“ auf ihrer Homepage öffentlich.
Schreiben mit Verwarngeldern und Steuerbescheiden wurden zwischen Mitte Juli und Ende September nicht verschickt. Welche Bürgermeister eine Aufarbeitung der Vorgänge fordern.
Holger Frenzel
Mehr Artikel