Beißattacke: Warum eine Waldenburger Hundehalterin die Stadt verlässt

Nachdem ihr Hund gebissen wurde, bekam eine Waldenburgerin von der Stadt eine Androhung von Zwangsgeld. Nach erfolgreicher juristischer Wehr hat sie jedoch vor Ärger der Stadt den Rücken gekehrt.

Benni ist acht Jahre alt und hat schon viel erlebt. Im Gespräch mit seinem Frauchen liegt der Australian Shephard unter dem Tisch, als ging ihn das alles nichts an. Dabei geht es in dieser Geschichte auch um ihn, aber auch um sein Frauchen, Julia Marschall, und das Rathaus in Waldenburg.