Bekommt Meerane einen Mängelmelder?

Was in Glauchau schon seit paar Monaten praktiziert wird, soll auch in Meerane Einzug halten: Bürger sollen online Mängel melden können.

In Meerane soll online künftig ein Mängelmelder eingerichtet werden. Das zumindest hat Stadtrat Martin Walf (Meeraner Bündnis) vorgeschlagen. „Wenn die Stadt Meerane ihre Homepage auf Vordermann bringt, könnte sie gleich einen Mängelmelder installieren", sagte Walf. Damit soll den Einwohnern die Möglichkeit gegeben werden, schnell und...