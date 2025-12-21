Brand im Motorraum eines Kleintransporters: Sonntag beginnt für die Feuerwehr aus Glauchau mit Einsatz auf der A 4

Glauchau
Feuerwehr und Polizei wurden gegen 7 Uhr alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor der Abfahrt in Hohenstein-Ernstthal. Was bisher bekannt ist.
Durch den Brand eines Kleintransporters hat es am Sonntagmorgen einige Verkehrsbehinderungen auf der A 4 gegeben. Polizei und Feuerwehr waren gegen 7 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal in Fahrtrichtung Erfurt im Einsatz.
