Brandserie in Glauchau: Polizei meldet Ermittlungserfolg

Die Brände in den Industriebrachen sollen auf das Konto von zwei 16-Jährigen gehen. Die Akten gehen in Kürze an die Staatsanwaltschaft. Wie die Kripo-Beamten den Jugendlichen auf die Schliche gekommen sind.

Drei stundenlange Einsätze innerhalb von drei Tagen: Die Freiwillige Feuerwehr in Glauchau war am vorletzten März-Wochenende in Industreibrachen gefordert. Die Feuerwehrleute mussten Brände am 21. März in der ehemaligen Kammgarnspinnerei, am 22. März im früheren Spinnstoffwerk und am 23. März in der alten Dalichow-Wäscherei löschen.