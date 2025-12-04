Bürgerhaushalt: Was die Glauchauer sich so wünschen

Für das Bürgerbudget 2025 in Glauchau sind 42 Vorschläge eingegangen. Doch da fängt das Problem auch schon an.

Die Liste der Wünsche ist lang. Seitdem die Stadt Glauchau das Bürgerbudget für die Kernstadt eingeführt hat, melden Jahr für Jahr zahlreiche Glauchauer ihre Wünsche zur Verschönerung des Stadtbildes an, die aus dem Budget finanziert werden sollen. In diesem Jahr gab es insgesamt 42 Vorschläge, die einen Gesamtwert von etwa 407.000 Euro...