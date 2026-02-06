MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Bus und Kabine sind heilige Orte eines Teams“: Paul Nürnberger aus Glauchau spricht über Brandanschlag auf HFC-Bus

Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist komplett ausgebrannt. Paul Nürnberger, der aus Glauchau stammt, war mit dem U-19-Team des HFC in Frankfurt/Main.
Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist komplett ausgebrannt. Paul Nürnberger, der aus Glauchau stammt, war mit dem U-19-Team des HFC in Frankfurt/Main. Bild: Imago/5Vision.News
Paul Nürnberger ist Co-Trainer des U19-Teams vom Halleschen FC.
Paul Nürnberger ist Co-Trainer des U19-Teams vom Halleschen FC. Bild: Werner Seel/HFC
Das Bild entstand vor zehn Jahren: Paul Nürrnbeger mit der D-Jugend des VfB Empor Glauchau in der Sachsenlandhalle.
Das Bild entstand vor zehn Jahren: Paul Nürrnbeger mit der D-Jugend des VfB Empor Glauchau in der Sachsenlandhalle. Bild: A. Kretschel/Archiv
Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist komplett ausgebrannt. Paul Nürnberger, der aus Glauchau stammt, war mit dem U-19-Team des HFC in Frankfurt/Main.
Der Mannschaftsbus des Halleschen FC ist komplett ausgebrannt. Paul Nürnberger, der aus Glauchau stammt, war mit dem U-19-Team des HFC in Frankfurt/Main. Bild: Imago/5Vision.News
Paul Nürnberger ist Co-Trainer des U19-Teams vom Halleschen FC.
Paul Nürnberger ist Co-Trainer des U19-Teams vom Halleschen FC. Bild: Werner Seel/HFC
Das Bild entstand vor zehn Jahren: Paul Nürrnbeger mit der D-Jugend des VfB Empor Glauchau in der Sachsenlandhalle.
Das Bild entstand vor zehn Jahren: Paul Nürrnbeger mit der D-Jugend des VfB Empor Glauchau in der Sachsenlandhalle. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
„Bus und Kabine sind heilige Orte eines Teams“: Paul Nürnberger aus Glauchau spricht über Brandanschlag auf HFC-Bus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bilder vom ausgebrannten Mannschaftsbus erschüttern die Fußball-Szene. Paul Nürnberger, Co-Trainer des U-19-Teams, wählte den Notruf. Was der 27-jährige Westsachse in einer schlaflosen Nacht erlebte.

Ungewohnt viele Nachrichten über verschiedene Kanäle hat Paul Nürnberger an den letzten Tagen von ehemaligen Weggefährten aus Glauchau und Umgebung erhalten. Sie reagierten damit auf Fotos und Videos vom Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC (HFC), der in der Nacht von Samstag zu Sonntag vor den Augen von Paul Nürnberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
19.01.2026
4 min.
Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau.
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.
Monty Gräßler
04.02.2026
3 min.
VfB Empor Glauchau bestätigt Neuzugänge: Zwei bekannte Namen sollen in der Rückrunde mithelfen
Update
Das Foto zeigt Dario Tomoski (Mitte) im Testspiel des VfB Empor Glauchau gegen Stahl Riesa.
Beim Fußball-Oberligisten hat es in der Winterpause aus verschiedenen Gründen fünf Abgänge gegeben. Der Trainer sah vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Welche Lösung der Verein gefunden hat.
Monty Gräßler
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
Mehr Artikel