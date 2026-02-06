„Bus und Kabine sind heilige Orte eines Teams“: Paul Nürnberger aus Glauchau spricht über Brandanschlag auf HFC-Bus

Bilder vom ausgebrannten Mannschaftsbus erschüttern die Fußball-Szene. Paul Nürnberger, Co-Trainer des U-19-Teams, wählte den Notruf. Was der 27-jährige Westsachse in einer schlaflosen Nacht erlebte.

Ungewohnt viele Nachrichten über verschiedene Kanäle hat Paul Nürnberger an den letzten Tagen von ehemaligen Weggefährten aus Glauchau und Umgebung erhalten. Sie reagierten damit auf Fotos und Videos vom Brandanschlag auf den Mannschaftsbus des Halleschen FC (HFC), der in der Nacht von Samstag zu Sonntag vor den Augen von Paul Nürnberger...