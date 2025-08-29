„Das ganze Karree war beschallt“: Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen in der Innenstadt von Meerane im Einsatz

Glauchau
35 Einsatzkräfte rückten Donnerstagabend aus. Die Alarmierung erfolgte 20.12 Uhr. Warum an der Ecke von August-Bebel-Straße und Heinrichsstraße zunächst vor allem die Ohren der Helfer gefordert waren.
Feuerwehr-Einsatz in der Innenstadt von Meerane: Die Freiwillige Feuerwehr ist am Donnerstagabend mit sechs Fahrzeugen ausgerückt. Am Einsatz waren 35 Frauen und Männer beteiligt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.