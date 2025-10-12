„Das klassische System funktioniert nicht mehr“: Warum Glauchaus Milchbauern dennoch optimistisch sind

Glauchau
Die Molkereigenossenschaft Glauchau steht vor einem Höhepunkt. Denn bei der Vogtlandmilch geht eine neue Molkerei in Betrieb, an der Glauchauer zur Hälfte beteiligt sind.
Wird die Butter auch mal wieder billiger? Eine Frage, die viele Menschen derzeit umtreibt, gerade jetzt, zum Ende des Jahres hin, wenn in den Haushalten wieder viel gebacken wird, Plätzchen oder Stollen. Rainer Stauch weiß, dass die Lebensmitteldiscounter bereits zum Preiswettbewerb aufgerufen haben. Und der Vorstand der Molkereigenossenschaft...
