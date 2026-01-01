MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Das Neujahrsbaby aus Westsachsen heißt Oskar
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Glauchauer Virchow-Klinikum ist am Neujahrstag ein kleiner Junge zur Welt gekommen – früher als geplant.

Um 2.23 Uhr am 1. Januar 2026 hat im Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau ein Neujahrsbaby das Licht der Welt erblickt. Oskar heißt der kerngesunde Junge, ist 3035 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. „Eigentlich sollte er am 2. Januar per Kaiserschnitt zur Welt kommen“, sagt sein Vater, Leon Ian Bückelmann (25), wie Oskars Mutter Janine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
1 min.
Fußgänger in Flöha von Auto erfasst
Ein Fußgänger wurde in Flöha von einem Auto angefahren. Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Galina Pönitz
25.12.2025
1 min.
Anastasia hatte es eilig: Weihnachtsbaby in Mittweida geboren
Anastasia Sophia ist am Heiligabend im Klinikum Mittweida zur Welt gekommen. Foto: Klinikum Mittweida
Ein kleiner „Weihnachtswichtel“ überraschte das Klinikum Mittweida. Anastasia Sophia entschied sich für eine vorzeitige Geburt.
Julia Czaja
09:45 Uhr
1 min.
Chemnitz: Das erste Baby des Jahres heißt Anastasia
Maria Pausch und Toni Fröbich aus Chemnitz sind die glücklichen Eltern der kleinen Anastasia.
Im DRK-Krankenhaus Rabenstein kam um 3.14 Uhr am Neujahrsmorgen das erste Kind zur Welt - ein Mädchen.
Jens Kassner
16:10 Uhr
4 min.
Prevc dominiert auch 2026 - Deutsche schon klar abgehängt
Felix Hoffmann springt in Garmisch.
Domen Prevc nimmt Kurs, als vierter Skispringer der Tournee-Geschichte alle vier Wettbewerbe zu gewinnen. Das deutsche Duo hält in der Weltspitze mit, doch für ganz oben reicht es nicht.
Patrick Reichardt und Thomas Eßer, dpa
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
15:40 Uhr
5 min.
"Absolute Panik": Dutzende tot nach Feuer bei Silvesterparty
Hunderte Menschen hatten in der Bar den Jahreswechsel gefeiert.
Eine Silvesterparty im Schweizer Skiort Crans-Montana endet in einer Tragödie: Dutzende Menschen sterben bei einem Feuer in einer Bar, 100 weitere werden verletzt. Über den Auslöser wird spekuliert.
Christiane Oelrich, dpa
Mehr Artikel