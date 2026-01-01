Das Neujahrsbaby aus Westsachsen heißt Oskar

Im Glauchauer Virchow-Klinikum ist am Neujahrstag ein kleiner Junge zur Welt gekommen – früher als geplant.

Um 2.23 Uhr am 1. Januar 2026 hat im Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau ein Neujahrsbaby das Licht der Welt erblickt. Oskar heißt der kerngesunde Junge, ist 3035 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. „Eigentlich sollte er am 2. Januar per Kaiserschnitt zur Welt kommen“, sagt sein Vater, Leon Ian Bückelmann (25), wie Oskars Mutter Janine...