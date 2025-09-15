Das Trinkwasser wird in und um Glauchau drastisch teurer

Am Mittwoch soll der Regionale Zweckverband Trinkwasserversorgung über die nächste Preiserhöhung entscheiden. Der Bau des Wasserwerkes in Kertzsch ist nur einer von vielen Gründen dafür.

Für knapp 212.000 Einwohner in den Regionen Glauchau, Stollberg und Burgstädt sollen sich ab dem 1. Januar 2026 die Trinkwassergebühren erhöhen. Das sieht ein Beschluss vor, über den die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden im Regionalen Zweckverband Trinkwasserversorgung Lugau-Glauchau (RZV) am Mittwoch in der Glauchauer RZV-Zentrale... Für knapp 212.000 Einwohner in den Regionen Glauchau, Stollberg und Burgstädt sollen sich ab dem 1. Januar 2026 die Trinkwassergebühren erhöhen. Das sieht ein Beschluss vor, über den die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden im Regionalen Zweckverband Trinkwasserversorgung Lugau-Glauchau (RZV) am Mittwoch in der Glauchauer RZV-Zentrale...