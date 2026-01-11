Der Baum, an dem Hitler hing: Nationalsozialistischer Baumschmuck im Schloss Glauchau

Die ersten Dorffeste des Jahres: Weihnachtsbaumbrennen. Hätte es das im Januar 1945 gegeben – der Baumschmuck hätte samt Baum gleich mit entsorgt werden können. Auf manchen Kugeln waren Hakenkreuze. Ein paar davon existieren noch heute. Sie hängen gerade im Schloss Glauchau.

Schloss Glauchau, kurz nach dem Jahreswechsel. Robby Joachim Götze, der im grauen ponchoartigen Wollmantel vor der Märchenschlosskulisse den Nachtwächter spielen könnte, hält einen dicken Schlüsselbund fest. Lange, verchromte Schlüsselbärte glänzen in seinen schwarzen Lederhandschuhen. Götze öffnet das Zimmer, das er zeigen möchte....