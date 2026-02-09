MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Zwangspause zum Start in die Winterferien: Eisbahn in Glauchau bleibt am Montag geschlossen

Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau war am Montag geschlossen.
Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau war am Montag geschlossen. Bild: Andreas Kretschel
Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau war am Montag geschlossen.
Die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau war am Montag geschlossen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Zwangspause zum Start in die Winterferien: Eisbahn in Glauchau bleibt am Montag geschlossen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlittschuhläufer haben vor dem Schloss in die Röhre geschaut. Warum Besucher die rund 300 Quadratmeter große Fläche nicht betreten durften.

Zum Start in die Winterferien ist die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau überraschend geschlossen geblieben. Am Montag herrschte auf der rund 300 Quadratmeter großen Eisfläche gähnende Leere.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Eisbahn am Schloss in Glauchau: Was Besucher zum winterlichen Freizeitspaß an Weihnachten wissen müssen
Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche.
Täglich und kostenlos dürfen Kufenflitzer auf die 300 Quadratmeter große Eisfläche. Welche Konditionen für den Schlittschuhverleih gelten, und welches Angebot sich am Imbiss großer Beliebtheit erfreut.
Holger Frenzel
15:15 Uhr
1 min.
Blutentnahme nach Unfall in Reinsdorf: Was wird dem 46-Jährigen vorgeworfen?
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Reinsdorf.
Ein missglücktes Manöver in Reinsdorf: Ein Mercedes kippt, der Fahrer wird positiv auf Alkohol getestet. Die Polizei sucht Zeugen.
Lutz Kirchner
15:15 Uhr
2 min.
Jobcenter Vogtland bekommt einen neuen Geschäftsführer
Jörg Fischer übernimmt ab März 2026 die Geschäftsführung des Jobcenters Vogtland.
Jörg Fischer tritt ab März in Plauen seinen neuen Posten an. Er kommt mit langjähriger Führungserfahrung ins Vogtland. Wer ist der neue Mann?
Bernd Jubelt
27.01.2026
1 min.
Eisdisco in Glauchau: Halbjahreszeugnis gegen Schlittschuhe tauschen
Die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss ist ein beliebter Treffpunkt.
Am letzten Schultag vor den Winterferien wird vor dem Glauchauer Schloss zu Spaß auf dem Eis eingeladen.
Stefan Stolp
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel