Zwangspause zum Start in die Winterferien: Eisbahn in Glauchau bleibt am Montag geschlossen

Schlittschuhläufer haben vor dem Schloss in die Röhre geschaut. Warum Besucher die rund 300 Quadratmeter große Fläche nicht betreten durften.

Zum Start in die Winterferien ist die Eisbahn vor dem Schloss in Glauchau überraschend geschlossen geblieben. Am Montag herrschte auf der rund 300 Quadratmeter großen Eisfläche gähnende Leere.