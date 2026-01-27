Eisdisco in Glauchau: Halbjahreszeugnis gegen Schlittschuhe tauschen

Am letzten Schultag vor den Winterferien wird vor dem Glauchauer Schloss zu Spaß auf dem Eis eingeladen.

Am letzten Schultag vor den Winterferien geht es auf der Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss hoch her. Denn das Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit und die Stadt Glauchau laden am 6. Februar zur Eisdisco ein. Ab 14 Uhr können alle Kinder und Jugendlichen ihre Halbjahreszeugnisse gegen Kufen eintauschen und den Kopf an der frischen Luft und bei guter...