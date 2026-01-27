MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss ist ein beliebter Treffpunkt.
Die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss ist ein beliebter Treffpunkt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss ist ein beliebter Treffpunkt.
Die Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss ist ein beliebter Treffpunkt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Eisdisco in Glauchau: Halbjahreszeugnis gegen Schlittschuhe tauschen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am letzten Schultag vor den Winterferien wird vor dem Glauchauer Schloss zu Spaß auf dem Eis eingeladen.

Am letzten Schultag vor den Winterferien geht es auf der Eisbahn vor dem Glauchauer Schloss hoch her. Denn das Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit und die Stadt Glauchau laden am 6. Februar zur Eisdisco ein. Ab 14 Uhr können alle Kinder und Jugendlichen ihre Halbjahreszeugnisse gegen Kufen eintauschen und den Kopf an der frischen Luft und bei guter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
09.01.2026
3 min.
Scharfe Kanten für sicheren Halt: Wo Schlittschuhe im Landkreis Zwickau einen frischen Schliff bekommen
Eric Hofmann schleift vor dem Gü-Sport-Geschäft in Glauchau Schlittschuhe.
Die Eislaufsaison ist im vollen Gange. Warum ein guter Schliff Sicherheit bringt, und wo er in der Region angeboten wird.
Luise Malinka
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
23.12.2025
3 min.
Eisbahn am Schloss in Glauchau: Was Besucher zum winterlichen Freizeitspaß an Weihnachten wissen müssen
Blick zur Eisbahn in Glauchau: Besucher können täglich auf die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche.
Täglich und kostenlos dürfen Kufenflitzer auf die 300 Quadratmeter große Eisfläche. Welche Konditionen für den Schlittschuhverleih gelten, und welches Angebot sich am Imbiss großer Beliebtheit erfreut.
Holger Frenzel
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel