„Die Leute sollen genießen“: Was sich hinter der „Eismanufaktur Glauchau“ verbirgt

Nach der versuchsweisen Öffnung im vergangenen Jahr will die Glauchauer Eismanufaktur durchstarten. Wie Schritt für Schritt die Idee umgesetzt wird.

Wer sich aufmerksam durch die Innenstadt von Glauchau bewegt, dem fällt am Nicolaiplatz ein buntes Banner auf, das an einen Zaun geknüpft ist. „Eismanufaktur Glauchau“ ist darauf zu lesen. Über einem Pfeil, der nach rechts in Richtung Fußgängerzone zeigt, steht „150 Meter“.