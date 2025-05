Diebe lassen in Meerane hochwertiges Stromkabel mitgehen

Von einer Baustelle wurden 35 Meter Kabel geklaut. Wie hoch der Gesamtschaden ist.

In Meerane waren Kabeldiebe unterwegs. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Seiferitzer Allee zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen etwa 35 Meter hochwertiges Stromkabel. Das Kabel hat nach Angaben der Polizeidirektion einen Wert von etwa 3000 Euro. Auch der entstandene...