Drei Einsätze in sechs Stunden am Mittwoch: Viel Arbeit für die Feuerwehr in Glauchau

Vier Feuerwehrfahrzeuge haben in den Abendstunden vor der Volksbank in der Innenstadt gestanden. Was war der Grund für die Alarmierung?

Mit 15 Kräften ist die Stadtteilfeuerwehr Oberstadt am Mittwochabend in Glauchau ausgerückt. Ziel war der Volksbank-Komplex in der Innenstadt. „Dort hat die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst“, sagt Stadtwehrleiter Mike Wunderlich. Er und seine Kollegen rückten mit vier Fahrzeugen an, aber es gab schnell Entwarnung: Ein technischer... Mit 15 Kräften ist die Stadtteilfeuerwehr Oberstadt am Mittwochabend in Glauchau ausgerückt. Ziel war der Volksbank-Komplex in der Innenstadt. „Dort hat die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst“, sagt Stadtwehrleiter Mike Wunderlich. Er und seine Kollegen rückten mit vier Fahrzeugen an, aber es gab schnell Entwarnung: Ein technischer...