DRK-Kreisverband Glauchau meldet Insolvenz an

Weil es zum Kostenstau gekommen ist, zog der DRK-Kreisverband Glauchau die Reißleine. Wie es mit den 110 Mitarbeitern nun weiter geht.

Rettungssanitäter, Pflegedienst, Erste-Hilfe-Kurse, Blutspenden, ehrenamtliche Dienste bei großen Veranstaltungen und Volksfesten - das Deutsche Rote Kreuz ist aus dem Alltagsleben in Glauchau und Umgebung kaum wegzudenken. Doch jetzt hat der DRK-Kreisverband Glauchau, der seinen Sitz an der Plantagenstraße in Glauchau hat, Insolvenz anmelden...