Edle Damen, mutige Recken und viel Glamour – Die schönsten Bilder vom Fantasy-Ball im Waldenburger Schloss

Erstmals gab es im Schloss in Waldenburg einen Ball, bei dem kreative Outfits im Mittelpunkt standen. Viele der 100 Gäste waren weit gereist.

Ausstellungen, Konzerte oder Filmproduktionen gab es schon oft im Waldenburger Schloss. Nun kam auch noch der Fantasy-Ball dazu, den „Märchenschneiderin" Nicole Schramm aus Callenberg erstmals organisiert hatte. Kreative, mystische oder märchenhafte Kleidung trugen die 100 Gäste. Mehr durften nicht zu dem Ball ins Schloss, wo das edle...