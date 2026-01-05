Einbruch in der Oberstadt in Glauchau: 17 TV-Geräte gestohlen und Wohnung unter Wasser gesetzt - Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz

Die Tat wurde am Sonntagvormittag bemerkt. Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes aus den Monteur-Wohnungen auf 3500 Euro. Der Sachschaden ist dreimal so hoch. Was bisher bekannt ist.

Einen hohen Schaden haben bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Sonnenstraße in der Oberstadt von Glauchau angerichtet. Sie entwendeten 17 TV-Geräte im Wert von 3500 Euro. Zudem wurden Türen aufgehebelt und in einer Wohnung der Wasserhahn beschädigt. Dadurch sei es laut Polizei zu einem Wasserschaden im...