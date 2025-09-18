Einsatz für Feuerwehr in Meerane: Helfer kümmern sich um angebranntes Essen

Glauchau
Die Feuerwehr war am Mittwochmittag mit fünf Fahrzeugen an der Südstraße. Ein Heimrauchwarnmelder löste den Alarm aus. Welche Aufgaben gab es?
Essen, das auf dem Herd angebrannt ist, hat für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Meerane gesorgt. Die Helfer rückten am Mittwochmittag aus – mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Die Alarmierung erfolgte um 13.12 Uhr. „Zuvor schlugen die Heimrauchwarnmelder in der Wohnung an“, sagt Wehrleiter Kai Götze. Passanten, die...
