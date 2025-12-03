Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Endlos-Debatte zu Bauprojekt im Landkreis Zwickau: Bürgermeister zieht Notbremse – Ausschreibung geht in neue Runde

Da die Wasserreserve aus dem Löschteich im Ernstfall nicht ausreicht, wird über den Bau einer Zisterne diskutiert.
Da die Wasserreserve aus dem Löschteich im Ernstfall nicht ausreicht, wird über den Bau einer Zisterne diskutiert.
Glauchau
Endlos-Debatte zu Bauprojekt im Landkreis Zwickau: Bürgermeister zieht Notbremse – Ausschreibung geht in neue Runde
Von Holger Frenzel
Die Vorbereitungen für den Bau einer Löschwasserzisterne entwickeln sich in Remse zur Farce. Der Auftrag wird zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ausgeschrieben. Warum es so ein Hickhack gibt.

Um den Bau einer neuen Löschwasserzisterne an der Steingrube in Remse entwickelt sich eine Endlos-Debatte. Die Ausschreibung für den Behälter, der über ein Fassungsvermögen von rund 100 Kubikmeter Wasser verfügen soll, muss nun – schon zum dritten Mal innerhalb eines Jahres – von vorn beginnen. „Wir werden ein abgespecktes...
