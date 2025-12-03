Endlos-Debatte zu Bauprojekt im Landkreis Zwickau: Bürgermeister zieht Notbremse – Ausschreibung geht in neue Runde

Glauchau
Die Vorbereitungen für den Bau einer Löschwasserzisterne entwickeln sich in Remse zur Farce. Der Auftrag wird zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ausgeschrieben. Warum es so ein Hickhack gibt.
Um den Bau einer neuen Löschwasserzisterne an der Steingrube in Remse entwickelt sich eine Endlos-Debatte. Die Ausschreibung für den Behälter, der über ein Fassungsvermögen von rund 100 Kubikmeter Wasser verfügen soll, muss nun – schon zum dritten Mal innerhalb eines Jahres – von vorn beginnen. „Wir werden ein abgespecktes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.