  • „Er hört mir nie richtig zu“: Workshop für Frauen im Glauchauer Gemeindezentrum

Im Gemeindezentrum Glauchau findet ein Vortrag nur für Frauen statt.
Im Gemeindezentrum Glauchau findet ein Vortrag nur für Frauen statt. Bild: Symbolfoto: Canva
Im Gemeindezentrum Glauchau findet ein Vortrag nur für Frauen statt.
Im Gemeindezentrum Glauchau findet ein Vortrag nur für Frauen statt. Bild: Symbolfoto: Canva
Glauchau
„Er hört mir nie richtig zu“: Workshop für Frauen im Glauchauer Gemeindezentrum
Redakteur
Von Johanna Klix
Partnerschaftsprobleme adé: Im Gemeindezentrum zeigt Carry Winkler, wie der Perspektivwechsel beim Zuhören und Verstehen hilft.

Glauchau.

Am 22. August lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Glauchau zu einem Workshop zum Stärken von Partnerschaften ein. Von 19 bis 21 Uhr zeigt Referentin Carry Winkler im Gemeindezentrum auf der Dr.-Heinrich-von-Wolffersdorff-Straße 14 den Teilnehmerinnen, wie sie Missverständnisse mit ihrem Partner lösen und die Beziehung stärken können. Der Schlüssel: Die Perspektive des anderen einnehmen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Der Workshop ist die elfte Veranstaltung des EVA-Frauentreffs des Gemeindezentrums. Durch informative Vorträge, Kreativangebote und Gesprächsrunden sollen sich die Teilnehmerinnen vom Glauben inspirieren lassen und über Themen im Leben einer Frau nachdenken. (schöj)

