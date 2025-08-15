Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Es musste doch irgendwie vorwärts gehen“: Wie eine DDR-Feierabendbrigade in der Region Glauchau Fakten schuf

Bei der Arbeit der Feierabendbrigade in Remse entstand auch diese kunstvolle Wand, die Klaus-Dietmar Hessel (links) und Gottfried Speck zeigen.
Bei der Arbeit der Feierabendbrigade in Remse entstand auch diese kunstvolle Wand, die Klaus-Dietmar Hessel (links) und Gottfried Speck zeigen. Bild: Andreas Kretschel
Bei der Arbeit der Feierabendbrigade in Remse entstand auch diese kunstvolle Wand, die Klaus-Dietmar Hessel (links) und Gottfried Speck zeigen.
Bei der Arbeit der Feierabendbrigade in Remse entstand auch diese kunstvolle Wand, die Klaus-Dietmar Hessel (links) und Gottfried Speck zeigen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Es musste doch irgendwie vorwärts gehen“: Wie eine DDR-Feierabendbrigade in der Region Glauchau Fakten schuf
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die wohl größte Feierabendbrigade in der Region Glauchau arbeitete von 1971 bis zur Wende und hinterließ Spuren. Warum das mit Schwarzarbeit und Pfusch nichts zu tun hatte.

Können Sie sich vorstellen, neben ihrer normalen Arbeit von montags bis freitags auch noch an den Wochenenden auf dem Bau körperlich schwer zu arbeiten? Und das über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg? Von der viel gepriesenen Work-Life-Balance, also das gesunde Verhältnis von Arbeit und Freizeit, wäre dann nichts übrig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
09.07.2025
2 min.
B 175 zwischen Glauchau und Remse: Vollsperrung ab Montag
Ab Montag gilt eine Vollsperrung:
Weil an der Remser Bastei die Felswand gesichert werden muss, wird die Bundesstraße voll gesperrt. Das Ganze soll bis Ende August andauern.
Stefan Stolp
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
08:19 Uhr
2 min.
Felssicherung an der Bastei in Remse vor Abschluss: Verkehr rollt ab Freitagnachmittag wieder über B 175
Der Felsen an der Bastei in Remse befindet sich nun hinter einem Netz.
Zwei Wochen früher als geplant wird die Pendlerstrecke zwischen Waldenburg und Glauchau freigegeben. Auf der B 175 wirft aber schon die nächste Vollsperrung ihre Schatten voraus. Wo und warum?
Holger Frenzel
Mehr Artikel