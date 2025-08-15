„Es musste doch irgendwie vorwärts gehen“: Wie eine DDR-Feierabendbrigade in der Region Glauchau Fakten schuf

Glauchau
Die wohl größte Feierabendbrigade in der Region Glauchau arbeitete von 1971 bis zur Wende und hinterließ Spuren. Warum das mit Schwarzarbeit und Pfusch nichts zu tun hatte.
Können Sie sich vorstellen, neben ihrer normalen Arbeit von montags bis freitags auch noch an den Wochenenden auf dem Bau körperlich schwer zu arbeiten? Und das über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg? Von der viel gepriesenen Work-Life-Balance, also das gesunde Verhältnis von Arbeit und Freizeit, wäre dann nichts übrig.
