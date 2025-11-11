Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Es wird preiswerter: Stadtwerke Meerane und Glauchau senken ihre Energiepreise

Die Stadtwerke Glauchau und Meerane senken ihre Energiepreise.
Die Stadtwerke Glauchau und Meerane senken ihre Energiepreise. Bild: Volkmar Schulz/Keystone/Archiv
Die Stadtwerke Glauchau und Meerane senken ihre Energiepreise.
Die Stadtwerke Glauchau und Meerane senken ihre Energiepreise. Bild: Volkmar Schulz/Keystone/Archiv
Glauchau
Es wird preiswerter: Stadtwerke Meerane und Glauchau senken ihre Energiepreise
Redakteur
Von Stefan Stolp
Ab 1. Januar 2026 gelten für Kunden der Stadtwerke Meerane und Glauchau geringere Preise. Das betrifft in erster Linie die Kosten für den Verbrauch.

Nicht nur der große Energiekonzern Envia M samt Tochter Mitgas senkt ab dem 1. Januar 2026 die Preise für Strom und Gas, auch die beiden Stadtwerke in Meerane und Glauchau wollen mit Preissenkungen ihre Kunden entlasten.
