Es wird preiswerter: Stadtwerke Meerane und Glauchau senken ihre Energiepreise

Glauchau
Ab 1. Januar 2026 gelten für Kunden der Stadtwerke Meerane und Glauchau geringere Preise. Das betrifft in erster Linie die Kosten für den Verbrauch.
Nicht nur der große Energiekonzern Envia M samt Tochter Mitgas senkt ab dem 1. Januar 2026 die Preise für Strom und Gas, auch die beiden Stadtwerke in Meerane und Glauchau wollen mit Preissenkungen ihre Kunden entlasten.
