Europäisches Gymnasium Waldenburg erwartet erstmals französische und polnische Schüler zu Drei-Länder-Austausch

Als Höhepunkt der Woche ist die gemeinsame Teilnahme am Tag des Weimarer Dreiecks und der Europäischen Sprachen in Chemnitz geplant.

„Grenzen" lautet das Thema des ersten trilateralen Schüleraustauschs, der vom 21. bis 27. September am Europäischen Gymnasium Waldenburg stattfindet. Dazu erwarten die Gastgeber am Sonntag jeweils 15 Schülerinnen und Schüler aus den Partnerschulen Lycée polyvalent Val de Lys Estaires in Frankreich und Zespół Szkół Ekonomicznych...