Fête de la Musique in Glauchaus altem Sorgenkind: Ein Stadtteil feiert seine Entwicklung

Der Stadtteil Wehrdigt hatte lange kein gutes Image. Doch in den vergangenen Jahren hat sich etwas getan – in den Straßen und in den Köpfen. Vier Musiker stehen dafür als gutes Beispiel.

Vor zwei Jahren hat Florian Bahn der Wehrdigtschule freudig den Rücken gekehrt. Dass der Sänger am Samstag wieder auf dem Schulhof stehen würde, hätte sich Flolewo – so sein Künstlername – damals nicht träumen lassen. Der 18-Jährige spielte gemeinsam mit Tony Uhlmann (20), Alexander Evteev (19) und Ben Kristof (19) bei der Fête de la