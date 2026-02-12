MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Jungfernfahrt auf der Muldentalbahn 2025 lockte zahlreiche Schaulustige an.
Die Jungfernfahrt auf der Muldentalbahn 2025 lockte zahlreiche Schaulustige an. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Die Glauchauer Interessengemeinschaft „Traditionslok 58 3047“, die ihr Domizil im ehemaligen Bahnbetriebswerk hat, übernahm vergangenes Jahr die Fahrten auf der Muldentalbahn.
Die Glauchauer Interessengemeinschaft „Traditionslok 58 3047“, die ihr Domizil im ehemaligen Bahnbetriebswerk hat, übernahm vergangenes Jahr die Fahrten auf der Muldentalbahn. Bild: Jan Woitas/dpa
Siegfried Böhm fuhr 2002 den letzten Zug auf der Muldentalbahn und voriges Jahr den ersten nach der Wiederbelebung.
Siegfried Böhm fuhr 2002 den letzten Zug auf der Muldentalbahn und voriges Jahr den ersten nach der Wiederbelebung. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Die Jungfernfahrt auf der Muldentalbahn 2025 lockte zahlreiche Schaulustige an.
Die Jungfernfahrt auf der Muldentalbahn 2025 lockte zahlreiche Schaulustige an. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Die Glauchauer Interessengemeinschaft „Traditionslok 58 3047“, die ihr Domizil im ehemaligen Bahnbetriebswerk hat, übernahm vergangenes Jahr die Fahrten auf der Muldentalbahn.
Die Glauchauer Interessengemeinschaft „Traditionslok 58 3047“, die ihr Domizil im ehemaligen Bahnbetriebswerk hat, übernahm vergangenes Jahr die Fahrten auf der Muldentalbahn. Bild: Jan Woitas/dpa
Siegfried Böhm fuhr 2002 den letzten Zug auf der Muldentalbahn und voriges Jahr den ersten nach der Wiederbelebung.
Siegfried Böhm fuhr 2002 den letzten Zug auf der Muldentalbahn und voriges Jahr den ersten nach der Wiederbelebung. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Fahrten auf der Muldentalbahn stehen dieses Jahr auf der Kippe
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr sollte es 2026 am 10. Mai wieder Fahrten auf der Muldentalbahn geben. Doch es ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern.

Am Ende waren sie sogar „Tourismushelden“, eine Auszeichnung, die die Initiatoren der Wiederbelebung der Muldentalbahn letzten Herbst bekommen haben. Auf der publikumsstarken Messe „Touristik und Caravan“ in Leipzig wurde ihnen die symbolische Auszeichnung verliehen. Und die Erinnerung an den Himmelfahrtstag 2025 ist noch frisch: Um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
4 min.
„Wir sind schon etwas verrückt“: Wechselburger hegen eiskalte Leidenschaft für Förderverein Muldentalbahn
Nico Rosenkranz (von links), Rico Bernhardt und Steffen Uhle rücken dem Gestrüpp an der Bahnbrücke in Wechselburg zu Leibe.
Mit eisernem Willen trotzen Mitglieder des Fördervereins Muldentalbahn der klirrenden Kälte. Minus acht Grad und Stunden im Schnee können ihren Einsatz nicht bremsen. Was treibt diese Männer an?
Julia Czaja
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
22.11.2025
2 min.
Muldentalbahn-Akteure aus Glauchau und Umgebung als „Tourismushelden“ ausgezeichnet: Rollt die Bahn auch 2026?
Die Macher der Fahrt der Muldentalbahn erhielten die Auszeichnung als „Tourismushelden Sachsen 2025“.
Die Auszeichnung auf der Messe „Touristik und Caravaning“ in Leipzig soll Rückenwind für anstehende Gespräche geben. Aus Westsachsen gibt es weitere Preisträger.
Holger Frenzel
Mehr Artikel