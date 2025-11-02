Fantasy-Ball in Waldenburg mit opulenten Gewändern, Kreativität und einer knappen Entscheidung beim Kostümwettbewerb

Nicole Schramm aus Callenberg hat sich mit einer märchenhaften Veranstaltung in Waldenburg einen Traum erfüllt und Gäste aus ganz Deutschland angelockt.

Grünes Moos und Efeu brachten am Ende den Sieg im Wettbewerb um das schönste Outfit beim Fantasy-Ball im Waldenburger Schloss, wo nicht nur die Spiegel und das gesamte Ambiente viele tolle Motive boten. Denn die 100 Gäste der ausverkauften Veranstaltung hatten teils immens viel Arbeit in ihre Kostüme investiert und dabei in Sachen Kreativität...