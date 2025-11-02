Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Fantasy-Ball in Waldenburg mit opulenten Gewändern, Kreativität und einer knappen Entscheidung beim Kostümwettbewerb

Jennifer Schlag, die mit Stephan Ackermann beim Ball war, hat sich im Kostümwettbewerb durchgesetzt.
Jennifer Schlag, die mit Stephan Ackermann beim Ball war, hat sich im Kostümwettbewerb durchgesetzt. Bild: Markus Pfeifer
Jennifer Schlag, die mit Stephan Ackermann beim Ball war, hat sich im Kostümwettbewerb durchgesetzt.
Jennifer Schlag, die mit Stephan Ackermann beim Ball war, hat sich im Kostümwettbewerb durchgesetzt. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Fantasy-Ball in Waldenburg mit opulenten Gewändern, Kreativität und einer knappen Entscheidung beim Kostümwettbewerb
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicole Schramm aus Callenberg hat sich mit einer märchenhaften Veranstaltung in Waldenburg einen Traum erfüllt und Gäste aus ganz Deutschland angelockt.

Grünes Moos und Efeu brachten am Ende den Sieg im Wettbewerb um das schönste Outfit beim Fantasy-Ball im Waldenburger Schloss, wo nicht nur die Spiegel und das gesamte Ambiente viele tolle Motive boten. Denn die 100 Gäste der ausverkauften Veranstaltung hatten teils immens viel Arbeit in ihre Kostüme investiert und dabei in Sachen Kreativität...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Edle Damen, mutige Recken und viel Glamour – Die schönsten Bilder vom Fantasy-Ball im Waldenburger Schloss
 11 Bilder
Erstmals gab es im Schloss in Waldenburg einen Ball, bei dem kreative Outfits im Mittelpunkt standen. Viele der 100 Gäste waren weit gereist.
Markus Pfeifer
14.10.2025
4 min.
Schloss Waldenburg: Die neue Chefin mit dem äußerst seltenen Namen
Maike Othengrafen hat jetzt die Verantwortung im Waldenburger Schloss.
Maike Othengrafen trägt als neue Chefin die Verantwortung im Schloss Waldenburg. Was sie über ihren Familiennamen und ihre Pläne im Schloss erzählt.
Stefan Stolp
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
Mehr Artikel