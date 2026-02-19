Ferienwohnungen aus Westsachsen bekommen Preis bei Booking.com

Glauchau
Mehrere Ferienwohnungen in und um Glauchau sind mit dem Traveller-Award von Booking.com ausgezeichnet worden. Eine Unterkunft hat dabei eine Besonderheit.
Das zweite Mal in Folge hat Bianca Hofmann die Auszeichnung bekommen. Ihre beiden Ferienwohnungen in Dennheritz mit den Namen „My Secret Garden“ haben nach 2025 auch den Traveller Award 2026 des weltweiten Buchungsportal Booking.com erhalten. „Die Bewertungsergebnisse für die Traveller Review Awards 2026 basieren auf dem Durchschnitt aller...
