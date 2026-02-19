MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bianca Hofmann in einer ihrer Ferienwohnungen in Dennheritz.
Bianca Hofmann in einer ihrer Ferienwohnungen in Dennheritz. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Auf diese Weise wird für die User der Traveller Award sichtbar.
Auf diese Weise wird für die User der Traveller Award sichtbar. Bild: Screenshot/Freie Presse
Der ehemalige Gasthof „Grüne Tanne“ in Dennheritz beherbergt zwei ausgezeichnete Ferienwohnungen.
Der ehemalige Gasthof „Grüne Tanne“ in Dennheritz beherbergt zwei ausgezeichnete Ferienwohnungen. Bild: Stefan Stolp
Bianca Hofmann in einer ihrer Ferienwohnungen in Dennheritz.
Bianca Hofmann in einer ihrer Ferienwohnungen in Dennheritz. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Auf diese Weise wird für die User der Traveller Award sichtbar.
Auf diese Weise wird für die User der Traveller Award sichtbar. Bild: Screenshot/Freie Presse
Der ehemalige Gasthof „Grüne Tanne“ in Dennheritz beherbergt zwei ausgezeichnete Ferienwohnungen.
Der ehemalige Gasthof „Grüne Tanne“ in Dennheritz beherbergt zwei ausgezeichnete Ferienwohnungen. Bild: Stefan Stolp
Glauchau
Ferienwohnungen aus Westsachsen bekommen Preis bei Booking.com
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Ferienwohnungen in und um Glauchau sind mit dem Traveller-Award von Booking.com ausgezeichnet worden. Eine Unterkunft hat dabei eine Besonderheit.

Das zweite Mal in Folge hat Bianca Hofmann die Auszeichnung bekommen. Ihre beiden Ferienwohnungen in Dennheritz mit den Namen „My Secret Garden“ haben nach 2025 auch den Traveller Award 2026 des weltweiten Buchungsportal Booking.com erhalten. „Die Bewertungsergebnisse für die Traveller Review Awards 2026 basieren auf dem Durchschnitt aller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
17:30 Uhr
4 min.
Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.
Ronny Hager
06.02.2026
3 min.
Sachsen wieder gastfreundlichstes Bundesland - und auch international vorn dabei
Die Alte Wasserkunst (l.) und die Michaeliskirche in Bautzen.
Wer Urlaub im Freistaat macht, der kann sich auf besondere Gastfreundschaft einstellen. So jedenfalls sagt es ein Ranking des Buchungsportals booking.com. Sachsens Politik reagiert mit Stolz.
Patrick Hyslop
05.11.2025
4 min.
Ferienwohnung mit Traumblick auf das Rochlitzer Schloss: So schön ist die Unterkunft
Ferienwohnung mit Traumblick und Auszeichnung: Inhaber Inhaber Peter Lissek am Schloss Rochlitz.
Die Ferienwohnung von Peter Lissek in Rochlitz wurde im Bereich Chemnitz und Zwickau als Regionssieger ausgezeichnet. Was bietet der Vermieter und wer sind die Gäste im Muldental?
Falk Bernhardt
17:30 Uhr
3 min.
Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.
Jonas Patzwaldt
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
Mehr Artikel