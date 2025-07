Feuerwehr am Bahnhof in Glauchau gefordert: Baum landet auf Audi

Kräfte aus der Stadtteilfeuerwehr Oberstadt waren am Dienstag in der Mittagszeit gefordert. In der Nacht zum Mittag folgte ein ähnlicher Einsatz für die Ortsfeuerwehr Waldenburg-Schlagwitz.

Mit Kettensägen waren Feuerwehrleute am Dienstag in der Mittagszeit auf dem „P& R“-Parkplatz an der Ecke von Bahnhofstraße und Gabelsberger Straße in Glauchau im Einsatz. Der Grund: Eine Esche ist auf einem abgestellten Audi gelandet. Die Polizei hat die Unterstützung von der Feuerwehr angefordert. „Wir waren mit Kräften aus der... Mit Kettensägen waren Feuerwehrleute am Dienstag in der Mittagszeit auf dem „P& R“-Parkplatz an der Ecke von Bahnhofstraße und Gabelsberger Straße in Glauchau im Einsatz. Der Grund: Eine Esche ist auf einem abgestellten Audi gelandet. Die Polizei hat die Unterstützung von der Feuerwehr angefordert. „Wir waren mit Kräften aus der...