Feuerwehr in Glauchau erneut im Einsatz: Helfer löschen am Donnerstagabend einen Brand in der Kleingartenanlage „Adlerwiese“

Bereits in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gab es einen Brand in einem Gartengrundstück an der Waldenburger Straße. Die Feuerwehr rückte jeweils mit 15 Kameraden aus. Was bisher bekannt ist.

Einen Brand in der Kleingartenanlage „Adlerwiese“ in Glauchau haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstagabend gelöscht. Sie wurden gegen 20.25 Uhr alarmiert. Einen Brand in der Kleingartenanlage „Adlerwiese“ in Glauchau haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstagabend gelöscht. Sie wurden gegen 20.25 Uhr alarmiert.