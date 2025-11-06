Gastronomie im Schloss Glauchau: So soll es künftig laufen

Mit der geplanten Sanierung des Marstalls im Schloss Forderglauchau sollen auch Möglichkeiten für die gastronomische Versorgung geschaffen werden. Doch ein Restaurant oder Café wird es nicht.

Mehrere Millionen Euro sind bereits in das Glauchauer Schloss gesteckt worden, zuletzt in die Sanierung der Fassade am Schloss Forderglauchau und in den dazugehörigen Innenhof, der komplett mit neuen Medien versehen und gepflastert wurde. Und im Zuge dieser gesamten Arbeiten wurde auch immer wieder über die künftige Gastronomie im Schloss...