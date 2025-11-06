Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Schloss Forderglauchau soll eine Catering-Küche eingerichtet werden.
Im Schloss Forderglauchau soll eine Catering-Küche eingerichtet werden. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Glauchau
Gastronomie im Schloss Glauchau: So soll es künftig laufen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Mit der geplanten Sanierung des Marstalls im Schloss Forderglauchau sollen auch Möglichkeiten für die gastronomische Versorgung geschaffen werden. Doch ein Restaurant oder Café wird es nicht.

Mehrere Millionen Euro sind bereits in das Glauchauer Schloss gesteckt worden, zuletzt in die Sanierung der Fassade am Schloss Forderglauchau und in den dazugehörigen Innenhof, der komplett mit neuen Medien versehen und gepflastert wurde. Und im Zuge dieser gesamten Arbeiten wurde auch immer wieder über die künftige Gastronomie im Schloss...
10.10.2025
4 min.
Das war so nicht gewollt: Was Wolf Biermann mit dieser Glauchauer Aktion zu tun hat
Blick auf das Dach im Südflügel des Schlosses Forderglauchau Ende der 1970er-Jahre (links) und heute (rechts).
Ein vom DDR-Staat geschasster Abteilungsleiter scharte eine Gruppe Leute um sich, um das Dach von Schloss Forderglauchau zu erneuern. In diesen Tagen wird daran erinnert.
Stefan Stolp
14.08.2025
2 min.
Schloss Glauchau: Arbeiten für den Marstall kündigen sich an
So sieht der ehemalige Pferdestall im Schloss Glauchau derzeit aus.
Im Schloss Forderglauchau soll der ehemalige Pferdestall saniert werden. Die ersten Arbeiten sind nun ausgeschrieben worden.
Stefan Stolp
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
