Geburtenrückgang: Muss in Glauchau bald die erste Kita schließen?

Erstmals seit 1990 gab es in der Stadt Glauchau weniger als 100 Geburten im Jahr. Der Tiefpunkt könnte zu Konsequenzen in der Kinderbetreuung führen.

Das Bedauern schwang schon mit, als Glauchaus Oberbürgermeister vor Kurzem jungen Eltern zur Geburt ihres Nachwuchses gratulierte. Doch die Betrübnis des Stadtoberhauptes richtete sich nicht gegen die freudigen Ereignisse in den Glauchauer Familien, sondern resultiert aus der Tatsache, dass es vergleichsweise sehr wenige derartige Ereignisse... Das Bedauern schwang schon mit, als Glauchaus Oberbürgermeister vor Kurzem jungen Eltern zur Geburt ihres Nachwuchses gratulierte. Doch die Betrübnis des Stadtoberhauptes richtete sich nicht gegen die freudigen Ereignisse in den Glauchauer Familien, sondern resultiert aus der Tatsache, dass es vergleichsweise sehr wenige derartige Ereignisse...