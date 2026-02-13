MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Glauchau sinkt seit Jahren die Geburtenzahl. Möglicherweise müssen künftig Kita-Plätze reduziert werden.
In Glauchau sinkt seit Jahren die Geburtenzahl. Möglicherweise müssen künftig Kita-Plätze reduziert werden. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der Glauchauer Stadtrat (hier zur konstituierenden Sitzung) wird sich mit dem Problem der sinkenden Geburtenzahlen beschäftigen müssen.
Der Glauchauer Stadtrat (hier zur konstituierenden Sitzung) wird sich mit dem Problem der sinkenden Geburtenzahlen beschäftigen müssen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Kita „Minis und Maxis“ in Glauchau hat eine Kapazität von 250 Plätzen und ist laut Stadt zu 90 Prozent ausgelastet.
Die Kita „Minis und Maxis“ in Glauchau hat eine Kapazität von 250 Plätzen und ist laut Stadt zu 90 Prozent ausgelastet. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
In Glauchau sinkt seit Jahren die Geburtenzahl. Möglicherweise müssen künftig Kita-Plätze reduziert werden.
In Glauchau sinkt seit Jahren die Geburtenzahl. Möglicherweise müssen künftig Kita-Plätze reduziert werden. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der Glauchauer Stadtrat (hier zur konstituierenden Sitzung) wird sich mit dem Problem der sinkenden Geburtenzahlen beschäftigen müssen.
Der Glauchauer Stadtrat (hier zur konstituierenden Sitzung) wird sich mit dem Problem der sinkenden Geburtenzahlen beschäftigen müssen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Kita „Minis und Maxis“ in Glauchau hat eine Kapazität von 250 Plätzen und ist laut Stadt zu 90 Prozent ausgelastet.
Die Kita „Minis und Maxis“ in Glauchau hat eine Kapazität von 250 Plätzen und ist laut Stadt zu 90 Prozent ausgelastet. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Geburtenrückgang: Muss in Glauchau bald die erste Kita schließen?
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals seit 1990 gab es in der Stadt Glauchau weniger als 100 Geburten im Jahr. Der Tiefpunkt könnte zu Konsequenzen in der Kinderbetreuung führen.

Das Bedauern schwang schon mit, als Glauchaus Oberbürgermeister vor Kurzem jungen Eltern zur Geburt ihres Nachwuchses gratulierte. Doch die Betrübnis des Stadtoberhauptes richtete sich nicht gegen die freudigen Ereignisse in den Glauchauer Familien, sondern resultiert aus der Tatsache, dass es vergleichsweise sehr wenige derartige Ereignisse...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
14.01.2026
4 min.
Geburtenknick in Zwickau: Stadt will jetzt eine Kita schließen – ist das erst der Anfang?
Basteln ja, aber nicht mehr überall: Die Stadtverwaltung will eine Kindereinrichtung schließen.
Die Einrichtung an der Gutwasserstraße ist zu klein, um sie mit vertretbarem Aufwand weiterzubetreiben, heißt es aus dem Rathaus. Wie geht die Stadt mit der generell sinkenden Zahl an Kindern um?
Johannes Pöhlandt
04.02.2026
2 min.
Rentner-Landkreis? Dem Erzgebirge gehen die Kinder aus
Sinkende Geburtenzahlen, Überalterung, Bevölkerungsrückgang: Das Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen.
Der Landkreis hat alarmierende Zahlen vorgelegt. Das Erzgebirge schrumpft – und das dramatisch. Welche Auswirkungen der gravierende Bevölkerungsrückgang hat.
Patrick Herrl und Katrin Kablau
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
Mehr Artikel